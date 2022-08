Sites incontournables à visiter

Quand vous préparez votre voyage en Slovénie, vous vous demandez ce qu’il y a à voir et à faire. Si vous aimez faire de la randonnée ou vous préférez des circuits touristiques, il na faut pas rater les sites suivants:

1. Avec moins de 300.000 habitants, Ljubljana est une des capitales les plus petites en Europe. Située au centre du pays au bord de la Ljubljanica, Emona, ville romaine, a été mentionnée la première fois il y a 2000 ans.

Ljubljana

Vous allez adorer la promenade dans le centre ville en admirant son architecture: le vieux centre ville, la place de Prešeren, les Trois ponts, la bibliothèque nationale, l’Opéra, le marché principal, la cathédrale etc. Prenez le téléphérique pour visiter le château et admirez une vue superbe sur la ville et le marais d’où vient le symbole légendaire de Ljubljana – le dragon.

Dragon de Ljubljana

2. Bled, une ville féerique avec un lac glaciaire et un petit île au milieu est le site le plus visité en Slovénie par les touristes. Vous allez adorer vous promener autour du lac, visiter le château perché sur les rochers ou prendre un bateau vers l’île de Bled.

3. Piran est une petite ville pittoresque située sur la côte adriatique. Il n’y a que 46 km de la côte slovène, quand même il ne faut pas rater sa visite. Avec l’architecture vénitienne et le lieu de naissance de Guiseppe Tartini, le compositeur italien, Piran est la destination incontournable pour les touristes en Slovénie.

Piran

4. Grotte de Postojna vous surprendra avec plus de 20 km de passages, galeries et halles de stalactites et stalagmites. Dans le monde souterrain vous trouverez aussi le Protée anguillard, le poisson humain.

Grotte de Postojna

A 10 km de Postojna vous pouvez visiter aussi le château de Predjama, situé dans les roches à 123 m de hauteur.

Château de Predjama

5. Si vous êtes fan de sports ou vous préférez visiter des sites historiques, vous devez absolument vous rendre dans la vallée de Soča à l’ouest de la Slovénie. La rivière d’émeraude est connue pour faire du rafting, kayaking et canyoning. Elle est célèbre dans le monde entier comme une destination superbe pour la pêche à la mouche.

Les randonneurs vont adorer suivre le Sentier de la paix consacré à la mémoire de la première guerre mondiale et les touristes vont découvrir de nombreuses gorges de rivières, des musées de la guerre ainsi que d’autre’s sites naturels et culturels.

Gorges de Tolmin

Visitez tous les sites incontournables en Slovénie et encore plus en groupe. Départs tous les jours à partir de Ljubljana. Circuits privés pour les groupes sont disponibles sur demande.

